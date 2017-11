Films et séries populaires finissent souvent par donner lieu à toute une gamme de produits dérivés. Les jeux et les jouets ne font pas exception. Voici une sélection de nouveautés qui promettent d’être très populaires cette année.



Star Wars

Après BB-8, voici BB-9E, nul autre que le robot maléfique qu’on découvrira dans le prochain opus de la saga cinématographique de George Lucas, Star Wars: les derniers Jedi, dont la sortie est prévue le 15 décembre.

Robot BB-9E, Sphero, 199$

Harry Potter

Le dernier jeu inspiré de l’univers de la série Harry Potter ne réinvente pas le genre, mais il se démarque par ses règles simples et son plateau de jeu bien conçu, en plus

de permettre de jouer en coopération.

Harry Potter Hogwarts Battle (en anglais seulement), USAopoly, 65$

Wonder Woman

Cet ensemble permet de construire Arès, le dieu de la guerre, avec son casque à cornes, son épée géante et son bouclier. Il inclut aussi une figurine de Wonder Woman et du pilote Steve Trevor.

La bataille de Wonder Woman, Lego DC Comics Super Heroes, 40$

Pat Patrouille

Puisqu’il s’agit d’un des dessins animés les plus populaires du petit écran, c’est sans surprise qu’on a découvert le nouvel ajout à la collection de jouets inspirés de la franchise: le bateau qui permet à toute la patrouille d’aller secourir leurs amis.

Sea Patroller avec effets sonores et lumineux, Spin Master, 80$

Dragons

En attendant le troisième volet de la franchise, en salle en 2019, Playmobil a lancé toute une gamme de produits mettant en vedette Harold, Krokmou, Astrid et leurs amis. Ces jouets, dont les détails ont été peaufinés avec soin, permettent aux enfants d’imaginer de nombreux scénarios tout en stimulant leur créativité.

Harold et Krokmou, Playmobil, 45$