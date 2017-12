À chaque personnalité son jouet!

Cette fusée en bois à quatre étages stimule l’imagination en permettant d’élaborer ses propres mission d’exploration de l’espace. En plus du côté esthétique de la chose, les pièces sont solides et bien conçues. Un jouet primé, et avec raison!



Fusée Playscapes, Hape Toys, 130$

Plus qu’une simple veilleuse, cette tortue au design épuré remplace avantageusement le traditionnel mobile musical. Elle peut jouer 10 mélodies et 10 sons apaisants, en plus de raconter une dizaine de contes, en français ou en anglais. Davantage de chansons et d’histoires peuvent être téléchargées sur l’application associée.



Appareil sonore apaisant à histoires Tommy la tortue, VTech, 80$

Pour initier les petits au bricolage, il n’y a pas mieux! Les morceaux de carton ondulé prédécoupés et colorés sont parfaits pour développer la dextérité des petites mains. Colle et livret d’instructions inclus.



Collage des petits – Petits Animaux, Djeco, 25$

Cet ensemble permet d’initier les tout-petits au soccer, au basket et aux quilles à l’intérieur en attendant que les températures plus douces reviennent. Malgré sa taille, l’objet est repliable, ce qui facilite grandement le rangement.



Zone Sports 3 en 1, Little tikes, 55$

Certes, ce jouet fonctionne à piles, mais il n’est pas trop envahissant, promis! Les jeux proposés intègrent même quelques notions éducatives, comme l’apprentissage des chiffres et des couleurs.



Mon petit chariot de crème glacée éducatif, Leapfrog, 50$

Ce petit jeu de dextérité sans prétention se conclut assez rapidement et amusera petits et grands. En résumé, il faut recueillir le plus grand nombre de spaghetti sans faire tomber de boulettes.



Spaghetti, Pierre Belvédère, 35$

Ce nouveau venu au rayon des peluches interactives est beaucoup trop mignon. On peut même le nourrir au biberon jusqu’à ce qu’il s’endorme dans nos bras, comme un vrai bébé.



Mon p’tit chien de rêves, Little Live Pets Snuggles, 80$