La météo n’est pas de notre côté en vue de la relâche? Qu’à cela ne tienne: nous vous promettons des heures de plaisir avec ces quelques expériences sécuritaires et faciles à reproduire à la maison. Suivez les conseils de Martin Carli, coanimateur de l’émission Génial! à Télé-Québec.

Recommandations de base

On trouve tout et n’importe quoi sur l’internet. C’est pourquoi il faut prendre quelques précautions avant de tenter une expérience à la maison. Voici ce que l’animateur Martin Carli a à dire à ce sujet.

S’informer: Scientifique de formation, Martin Carli recommande d’abord et avant tout de bien se documenter avant de mélanger différents produits. «Comme on le montre parfois à Génial!, on peut être très surpris par certaines réactions chimiques inattendues», rappelle-t-il.

Se protéger: «Porter des lunettes de protection, c’est la base, continue-t-il. Autrement, on pourrait le regretter après coup si quelque chose nous éclaboussait les yeux.» Puisque la manipulation de certaines substances n’est pas toujours sans risque, le spécialiste conseille aussi de bien se laver les mains après chaque expérience. On n’est jamais trop prudent!

La glu

Il existe plusieurs recettes de glu. Pour un résultat opaque, on utilise de la colle blanche, tandis que la colle transparente permet de préparer de la glu translucide. Pour réussir cette expérience, il suffit de mélanger doucement tous les ingrédients dans l’ordre et de manipuler la mixture afin de l’amalgamer. Il ne reste plus qu’à éponger la glu (il restera de l’eau au fond du bol, c’est normal) et à la conserver dans un sac de plastique refermable.

Ingrédients

• 125 ml de colle liquide (blanche ou transparente, au choix) mélangée à 125 ml d’eau chaude

• Quelques gouttes de colorant alimentaire

• 2 c. à thé de borax (en pharmacie dans la section des détergents à lessive) dissous dans 125 ml d’eau

La fusée

«Personnellement, j’aime beaucoup faire des fusées avec de vieilles capsules de film 35 mm qu’on trouve encore dans les magasins spécialisés en photo, explique Martin Carli. On peut les projeter jusqu’au plafond!» Choisissez donc avez soin la pièce où se déroulera l’expérience. Une fois la pastille effervescente déposée dans la capsule, il suffit d’ajouter un peu d’eau, de bien refermer avec le bouchon et d’attendre le «décollage» en éloignant son visage de la capsule.

Matériel

• Capsules de film 35 mm

• Pastilles effervescentes (de type Alka-Seltzer)

• Eau

Métro a testé: 25 expériences à la maison



Pour se faciliter la vie, il existe aussi des panoplies de jeux éducatifs dans le commerce. La nouvelle gamme Science4you propose notamment un ensemble pour réaliser 25 expériences simples. Fait important : tout le matériel de sécurité requis (lunettes et gants, en particulier) est inclus.

Le livret explicatif (fourni en français et en anglais) est rédigé dans un langage simple, ce qui permet de suivre facilement les étapes pas à pas. Pour chaque expérience, il faut cependant s’assurer d’avoir sous la main tous les ingrédients nécessaires avant de commencer, produits qu’on a généralement à sa disposition dans le garde-manger (comme de l’huile végétale) ou dans la pharmacie (alcool à friction, notamment).

Verdict? Même s’il ne propose rien de révolutionnaire, ce jeu permet de divertir les enfants pendant un bon bout de temps – plusieurs jours à raison d’environ une heure par jour, dans notre cas – sans pour autant avoir à rassembler soi-même toute l’information nécessaire pour réaliser chaque expérience. La supervision des parents est tout de même requise, selon nous.

Chimie 600, Science4you, 8 ans et plus, 15$