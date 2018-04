Le triathlon est une discipline sportive qui a connu une forte croissance au Québec au cours des dernières années. Toutefois, il existe toujours plusieurs fausses croyances à propos de ce sport.

Le triathlon est un sport de longue distance et inaccessible.

La distance la plus populaire au Québec est la distance sprint, soit 750 m de nage, 20 km de vélo et 5 km de course à pied. Plusieurs compétitions offrent aussi la distance découverte, encore plus courte. Vous pouvez choisir la distance qui correspond à votre degré d’entraînement.

Le triathlon est un sport individuel.

Le triathlon est souvent pratiqué seul, mais il existe plusieurs façons d’en faire un sport d’équipe, par exemple l’entraînement en club. Il existe plus de 50 clubs de triathlon au Québec. De plus, certaines compétitions offrent la possibilité de faire un triathlon en équipe.

Le triathlon, ça nécessite beaucoup de matériel et ça coûte cher.

Vous n’avez pas besoin d’un vélo à plusieurs milliers de dollars ni d’équipement dernier cri pour faire un triathlon. Les seuls accessoires requis sont un maillot de bain, des lunettes de natation et un vélo en bon état.