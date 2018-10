Dès que le chauffage repart, c’est immanquable : l’air de notre chez-nous devient plus sec.

Confidence: on en a testé, des humidificateurs. En plus d’être encombrants, ils se nettoient souvent difficilement, ce qui cause parfois plus de mal que de bien. D’ailleurs, plusieurs spécialistes de la santé cités dans le magazine Naître et grandir, entre autres, rappellent qu’à défaut d’un entretien rigoureux, vaut mieux s’en passer.

Cette petite mise au point faite, nous avons quand même testé le nouveau diffuseur et humidificateur ultrasonique commercialisé ici depuis peu par la marque française Puressentiel. Verdict? On a aimé tant son format compact et design que ses fonctionnalités, qui permettent de diffuser (ou non, au choix) des arômes d’huiles essentielles en continu, de manière cyclique ou avec arrêt programmé.

La cerise sur le gâteau, c’est qu’on peut aussi profiter d’une lumière d’ambiance aux couleurs changeantes si on le souhaite. Alors que la traditionnelle saison des rhumes est repartie, c’est vraiment devenu un essentiel à la maison.

(55 $ dans plusieurs pharmacies)