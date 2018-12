À quelques semaines de Noël, Amazon, Walmart, Target et Hamleys ont dévoilé les grandes tendances des fêtes de fin d’année en matière de jouets miniatures, en voici une sélection.

Polly Pocket

Les Mini Polly PocketTM sont de retour et devraient figurer en bonne place sous le sapin. Avec le coffret de La Chambre métamorphose, les enfants peuvent explorer la chambre de PollyTM la poupée et ses minuscules accessoires. Cette chambre recèle des surprises comme une scène de concert dans son bureau et une voiture dans son lit, un quadricoptère ou encore un skate park.

A partir de 4 ans.

LEGO Ideas Bateau en bouteille

Le coffret LEGO® Ideas bateau en bouteille permet aux enfants de construire un bateau miniature classique à l’intérieur d’une bouteille, mais de façon ludique. Suivez les instructions pour réaliser le bateau très détaillé qui comprend les quartiers du capitaine, les canons, les mâts et les voiles imprimées, le tout à insérer dans une bouteille à construire en briquette LEGO®. Une fois terminé, on peut le fixer fièrement sur son présentoir.

A partir de 10 ans.

Lost Kitties

Le Lost Kitties Blind Box Multipack comprend cinq des vingt figurines Lost Kitties à collectionner cachées dans de la pâte à modeler. Une fois qu’on a trouvé ces chatons, la pâte permet de réaliser des accessoires pour ces chats miniatures.

A partir de 5 ans.

Hatchimals

Ce coffret ajoute des personnages phosphorescents à la collection Hatchimals miniature. Pour faire éclore ces petits animaux, les enfants doivent frotter les oeufs Hatchimals jusqu’à ce que le coeur violet devienne rose pour ensuite ouvrir la coquille pour découvrir leur personnage. On peut placer ses Hatchimals près d’une lampe pour les voir s’illuminer.

A partir de 5 ans.

Twisty Petz

Un cadeau créatif pour fabriquer son propre bracelet à partir des animaux Twisty Petz. Le coffret 4-Pack Pandas and Puppies Collectible Jewelry Set for Kids comprend quatre animaux scintillants pouvant être reliés pour fabriquer un bracelet. On peut choisir à partir d’un chiot, d’un chaton, d’un panda ou d’une licorne pour accessoiriser son bracelet. A noter que ce coffret comprend aussi un charme.

A partir de 4 ans.