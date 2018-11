Maladie chronique qui touche une femme sur dix, l’endométriose reste méconnue, voire banalisée. Le point avec un gynécologue qui a vu défiler beaucoup de cas dans son cabinet

en quelque 41 ans de pratique.

CV

Nom: Claude Fortin

Spécialité: Gynécologie

Pratique : Centre de gynécologie et de maternité de LaSalle

1. C’est quoi?

L’endométriose se déclare «lorsqu’un tissu semblable à celui qui tapisse l’utérus [l’endomètre] s’implante de façon anormale dans la cavité pelvienne, provoquant lésions, kystes, nodules et autres adhérences», décrit l’organisme Endometriosis Network Canada dans un dépliant d’information. On peut trouver ces tissus inflammatoires non seulement autour de l’utérus, par exemple sur les ovaires et les trompes, mais aussi sur d’autres organes pelviens comme les ligaments, la vessie ou les intestins. D’autres parties du corps sont parfois touchées, mais c’est plus rare.

2. Diagnostic difficile

Certaines femmes atteintes d’endométriose ne ressentent aucun symptôme. D’autres souffrent tant qu’elles doivent régulièrement s’absenter du travail ou de l’école. Dans les faits, les douleurs aiguës sont souvent une des causes qui mènent à la consultation, mais d’autres indices, comme des difficultés à concevoir un enfant ou des douleurs pendant les relations sexuelles ou au moment d’aller à la selle, pourraient vous mettre la puce à l’oreille.

Pas de doute: l’endométriose est une maladie chronique complexe qui ne se dépiste pas nécessairement par une échographie, explique le gynécologue Claude Fortin. «Le meilleur moyen de poser un diagnostic sûr est de procéder par laparoscopie [une intervention chirurgicale effectuée sous anesthésie générale], mais encore là, quand c’est à un stade précoce, on ne le voit pas toujours, nuance-t-il. C’est pourquoi on peut mettre de sept à neuf ans à poser un diagnostic. Il faut faire attention, car il y a plusieurs autres causes aux douleurs pelviennes.»