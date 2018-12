Même si vous attendez à la dernière minute, vous trouverez un petit quelque chose pour satisfaire tout le monde sans trop vous serrer la ceinture. Voici quelques suggestions pour vous inspirer, peu importe votre budget.

Cafetière inusitée

Cette curiosité en grès permet de servir à vos hôtes des cafés de style vietnamien à base de lait condensé sucré. L’objet en soi est aussi fabriqué au Vietnam.



Infuseur à café Botra, 30$ chez EQ3

C’est le but!

Poches et fils propose toujours des imprimés amusants et des thématiques des plus actuelles. Cette saison, le hockey vole la vedette!



Bas Pas d’casque, 15$ sur pocheetfils.com

Minimalisme

Pour accompagner sa collection de cafés des fêtes, Nespresso a lancé des tasses au design minimaliste créées par la designer India Mahdavi.



Collection Origine, de 29$ à 44$ l’ensemble de 2 en édition limitée

Voyager une tasse à la fois

Un coffret pour les vrais passionnés de thés permettant de déguster neuf crus sélectionnés par l’équipe de dégustateurs de la maison de thés montréalaise.



Coffret Découverte, Camellia Sinensis, 40$

Original et coloré

En 2019, l’entreprise de design montréalaise Baltic Club nous propose de passer l’année avec cet ours, ce renard, ce narval, ce héron, ce lynx et ce bison colorés. Pour les inconditionnels du papier.



Calendrier 2019 – Animaux du royaume du Nord, 36$ sur thebalticclub.com

Perpétuer la tradition

Ce n’est pas un secret: le potentiel d’idées cadeaux a toujours été très élevé dans les boutiques Fruits & Passion. Et comme chaque année, on flanche pour un ensemble Cucina!



Trio pour la cuisine Fleur de sel et citron d’Amalfi, 30$ chez Fruits & Passion