Alors que la saison du rhume et de la grippe approche, un microbiologiste nous donne quelques conseils pour renforcer notre système immunitaire.

CV

Nom: Yvan Boutin

Poste occupé: Chef du secteur de biologie cellulaire et microbiologie chez TransBIOTech

1. Se faire vacciner

La vaccination est la seule façon scientifiquement établie de stimuler notre réponse immunitaire devant des pathogènes. «Le problème, c’est qu’elle ne renforce pas l’ensemble du système immunitaire, puisqu’il s’agit d’une stimulation très ciblée», concède Yvan Boutin. Ainsi, notre corps apprendra à combattre les agents infectieux contenus dans le vaccin, sans plus. C’est la raison pour laquelle l’efficacité du vaccin contre la grippe varie grandement d’une année à une autre.

2. Consommer des probiotiques

Pour prévenir et même traiter diverses infections, plusieurs ne jurent que par les produits naturels, tels l’extrait d’échinacée ou les capsules d’ail. «Or, aucune étude probante n’a réussi à démontrer hors de tout doute l’efficacité de ces plantes sur le système immunitaire», révèle le microbiologiste. Les adeptes de médecine douce seront toutefois heureux d’apprendre que les probiotiques ont quant à eux fait leurs preuves. «Ils peuvent en effet aider à diminuer certains troubles, comme la diarrhée et les infections vaginales», affirme Yvan Boutin.

3. Adopter de bonnes habitudes de vie

Les effets nocifs du stress, de la fatigue et de la malnutrition sur le système immunitaire sont très bien documentés. L’exercice régulier aurait quant à lui un effet positif… à la condition de ne pas être trop intense. «Un entraînement excessif sur une courte période peut déclencher la production d’hormones de stress, ce qui nous rend plus vulnérables aux infections», indique le microbiologiste.

4. Cesser de fumer

En plus d’augmenter le risque de maladies cardiovasculaires et de cancer, le tabagisme affaiblit le système immunitaire. Les fumeurs mettent aussi la santé de leur entourage en péril, puisque les fumées secondaire et tertiaire sont tout aussi nocives. La fumée peut en outre provoquer une réaction exagérée du système immunitaire, déclenchant ainsi des allergies.

5. Éviter d’en faire trop

Même si nos défenses naturelles se révèlent parfois moins efficaces, le microbiologiste met en garde ceux qui seraient tentés de les surstimuler. «Une personne dont le système immunitaire est trop réactif ne sera pas moins malade, au contraire. Elle sera en effet plus encline à souffrir d’allergies ou de maladies auto-immunes, comme le lupus ou la maladie de Crohn», prévient-il.