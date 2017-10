«Mon Amie» a été développée en partenariat avec WE Charity, une organisation qui appartient au groupe humanitaire WE qui a pour but de répondre aux défis relatifs à la pauvreté, l’éducation, l’accès à l’eau, à la nourriture et aux opportunités dans le monde entier.

Chaque montre achetée soutiendra le modèle de développement durable international porté par WE à travers WE Villages au Kenya. Cinq modèles minimalistes sont proposés. La montre «anté» participe au financement de soins prénataux à une femme enceinte, la montre «nourriture» couvre deux mois de déjeuners scolaires pour un enfant. Une montre «éducation» servira à pourvoir une classe en fournitures scolaires, tandis que la montre «eau» permettra à une famille d’avoir accès à l’eau potable pendant deux semaines. La montre «opportunité» financera des cours d’alphabétisation de 10 femmes. Un code à huit chiffres sera livré avec chaque montre pour permettre à son acquéreur de suivre la conséquence de son achat sur la communauté.

«Nous souhaitions mettre à l’honneur les relations humaines tout en aidant les gens à avoir un effet réel sur la cause qui leur tient à cœur, explique la directrice artistique de Mon Amie, Manali Mohanty. Nous avons prêté une attention particulière aux détails pour nous assurer que le produit soit plein de style, tendance et représente une expérience forte pour le client».

La collection Mon Amie est dès à présent disponible sur www.monamiewatches.com, au prix de 95$US.