Le 20 décembre 1893, il y a 123 ans, le Château Frontenac ouvrait ses portes. Le bâtiment a été nommé en l’honneur de Louis de Buade, comte de Frontenac, gouverneur de la Nouvelle-France entre 1672 et 1682, ainsi que de 1689 à 1698.

«De style château (comme on le voit dans son nom), le Château Frontenac est un hôtel imposant en brique et en pierre formé de cinq ailes et d’une tour centrale érigées en sept étapes, entre 1892 et 1993, sur la falaise surplombant le fleuve Saint-Laurent, dans l’arrondissement historique de Québec», peut-on lire sur le site Internet de Lieux patrimoniaux Canada.

«Le Château Frontenac est le premier d’un ensemble d’hôtels de style château construits par les compagnies ferroviaires du Canada, à la fin XIXe et au début du XXe siècle, pour inciter les touristes à voyager en train. Prisés du public voyageur en raison de leur décor raffiné et de leur élégance tout confort, ces hôtels sont vite devenus des symboles nationaux d’hébergement de qualité», indiquait-on dans le procès-verbal de 1981 de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada.

Bâti sur une période de 100 ans, le Château Frontenac aura connu de nombreuses phases de constructions. «Le Canadien Pacifique en a commencé la construction en 1892-1893, selon les plans de Bruce Price. L’hôtel a été agrandi à plusieurs reprises en 1908-1909 (plans de W.S. Painter), 1919, 1920-1924 (plans de Edward et W.S. Maxwell), et 1992-1993 (plans du Groupe Arcop)», pouvait-on aussi lire dans le procès-verbal.

Un site déjà connu

Le Château Frontenac n’a pas été le premier bâtiment installé au-dessus du Cap Diamant, avec une importante vue sur le fleuve Saint-Laurent.

Construit entre 1784 et 1787, le Château Haldimand, haut de trois étages, a précédé le Château Frontenac. Il aura notamment été le siège du gouvernement colonial, avant d’être cédé à la Ville de Québec en 1820, puis finalement démoli en 1892 pour faire place à la première phase du Château Frontenac.