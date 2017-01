Les températures seront plus froides à Montréal dans les prochains jours. Consolez-vous, ça pourrait être pire.

Accuweather, référence en météo partout dans le monde, a publié un blogue où on découvre cinq des villes les plus froides sur la planète. Si deux villes canadiennes se hissent au classement (pas Montréal, rassurez-vous!), on découvre que les Russes sont plus à plaindre que nous.

Voici les villes nommées par Accuweather et les prévisions météo pour la fin de semaine. Finalement, un petit -5, ça se prend bien, non?

Dudinka, Russie

(Ressenti -46. Rien à rajouter.)



Harbin, Chine



Winnipeg, Canada

Iakoutsk, Russie



Yellowknife, Canada