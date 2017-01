Un vol aller-retour pour la Floride à 100 $, vous y croyez? Vous devriez. Deux jeunes entrepreneurs de Trois-Rivières viennent de lancer le site web Flytrippers, qui répertorie les meilleures aubaines pour les vols en provenance de Montréal, Plattsburgh, Boston et New York.

Flytrippers, c’est un outil conçu par Andrew D’Amours et Kevin Gagnon pour aider les voyageurs à dénicher des vols à très bas prix. Parmi les aubaines les plus fréquentes, on retrouve des vols pour la Floride pour 100 $ et moins. Les voyageurs peuvent aussi partir pour l’Europe pour moins de 500 $.

«Je vais en Floride au moins six fois par hiver depuis 5 ans et les gens me demandaient souvent de les aider à trouver de bons prix. C’est de là que vient l’idée de lancer ce site web», explique M. D’Amours.

«Mes derniers vols m’ont coûté 46 $ US aller-retour, ajoute ce dernier. Les vols les moins chers sont presque toujours à partir de Plattsburgh, à environ 45 minutes de Montréal. Il y a plusieurs avantages à partir de cet endroit. On évite tout le trafic de Montréal, il n’y a pas d’attente quand on passe à la douane en voiture et le stationnement de l’aéroport est moins cher.»

Et le confort?

En ce qui concerne le confort lors du vol, M. D’Amours soutient qu’il n’y a pas de différence. «Il y a beaucoup d’offres qui sont faites avec la compagne Spirit Airlines, une jeune compagnie américaine, dit-il. J’ai voyagé au moins une trentaine de fois avec cette compagnie et c’est identique sur le plan du confort.»

«Par contre, les gens doivent savoir que les sièges ne se baissent pas, poursuit ce dernier. Pour moi, ce n’est pas vraiment un problème, surtout pour un vol de trois heures pour la Floride. Les voyageurs ont droit à un sac à dos et le repas n’est pas inclus dans le prix. C’est possible de manger, mais il faut payer un extra. Tous les services sont vendus en extra.»

Le site web flytrippers.com a été lancé en novembre dernier. Déjà, les deux associés prévoient offrir des vols en provenance d’une quinzaine de villes au courant des prochains mois. Pour prévoir votre prochain voyage: https://flytrippers.com/montreal.html