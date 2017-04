À la recherche d’idées pour vos vacances estivales? Métro a recensé les nouveautés en librairie qui sauront vous inspirer et vous faire découvrir des régions méconnues du pays.

Le tour de la Gaspésie à vélo

François Bouchard

Modus Videndi



Mêlant conseils pratiques et récit de voyage, Le tour de la Gaspésie à vélo est le guide parfait pour les cyclistes qui songeraient à s’attaquer aux routes de la péninsule gaspésienne, une région qui, comme le rappelle l’auteur, a une superficie similaire à celle de la Belgique. François Bouchard, journaliste et grand adepte de plein air, propose un itinéraire précis en 10 journées, avec des étapes de 40 à 100 km, cartes à l’appui. S’inspirant du périple qu’il a effectué avec sa copine, il offre de précieux conseils sur l’hébergement, l’équipement, les routes à emprunter et les erreurs à éviter sur le parcours. Le livre contient également des récits plus personnels et de magnifiques photos. D’un format compact, ce petit bouquin robuste peut se glisser dans tous les porte-bagages.

Cartes postales du Canada

Marie-Julie Gagnon

Michel Lafon



Destiné en premier lieu au public français à l’occasion du 150e anniversaire de la Confédération, Cartes postales du Canada permettra également au lecteur d’ici de découvrir ou de redécouvrir des coins méconnus du pays. La journaliste et blogueuse Marie-Julie Gagnon livre une vingtaine de courts récits personnels inspirés de ses pérégrinations à travers le Canada. De Terre-Neuve aux Rocheuses, en passant par l’archipel de Mingan, elle raconte en douceur l’histoire des lieux, touristiques ou non, qui l’ont marquée. Se donnant le mandat de «sauter à pieds joints» dans les clichés afin de mieux les comprendre, l’auteure parvient à aborder sous un angle nouveau des faits bien connus de notre histoire, en particulier la construction du chemin de fer transcanadien.

Les plus du Québec

Henri Dorion, Anik Dorion- Coupal et Pierre Lahoud

Les éditions de l’Homme



Même si ce n’est pas un guide de voyage à proprement parler, Les plus du Québec recèle une foule d’informations passionnantes qui vous donneront le goût de découvrir davantage la Belle Province. Les auteurs ont fouillé le Québec de fond en comble afin de dresser un véritable «livre des records québécois» sur les plans géographique, architectural et historique. Le tout est présenté de façon très dynamique au fil de 100 chapitres de 2 pages chacun. De quoi vous donner envie d’aller voir le plus grand lac naturel (le lac Mistassini), l’édifice le plus long (le mur de Fermont), la maison la plus étroite (le 6, rue Donnacona, à Québec), la plus grande municipalité du Québec (Eeyou Istchee Baie-James), le village le plus élevé (Saint-Zénon) ou d’arpenter la plus longue route de la province (la 132).

Le Québec en camping

Marie-France Bornais

Les éditions de l’Homme



La journaliste Marie-France Bornais propose de découvrir le Québec, un camping à la fois. Cette campeuse chevronnée a parcouru la province pour dénicher les meilleurs terrains pour les tentes et les VR. Au total, ce sont près de 150 terrains de camping qui ont été retenus et évalués en fonction de l’emplacement, des activités à proximité, du coût et des installations. L’auteure fait également plusieurs suggestions d’activités par région, pour les jours de pluie comme pour les journées ensoleillées. Elle offre aussi plusieurs conseils à ceux qui n’ont jamais campé en nature. Organisé de façon très pratique, ce guide est un incontournable avant de prendre la route, que ce soit dans un luxueux véhicule motorisé ou avec votre pack sac sur le dos.