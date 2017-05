Alors que la 70e édition du Festival de Cannes s’ouvre aujourd’hui, Métro vous offre un tour d’horizon des hôtels célèbres qui ont servi de décor à certains des plus grands succès du cinéma.

Casino Royale





James Bond, interprété dernièrement par Daniel Craig, est un habitué des hôtels de luxe. Le spa Karlovy Vary, situé dans la ville tchèque du même nom, a été transformé en maison de jeux dans Casino Royale, sorti en 2006. Le Grand Hotel Pupp, luxueux établissement de 288 chambres, y est métamorphosé en Hotel Splendide. Parions que les employés n’ont pas été trop dépaysés, puisque l’hôtel accueille déjà chaque année le prestigieux festival du film de Karlovy Vary.

Bridget Jones’s Diary



Stoke Park, un domaine cinq étoiles situé au Royaume-Uni, a servi de cadre pour une escapade romantique de Bridget Jones, dans le film du même titre sorti en 2001. Dans une scène célèbre, Daniel Cleaver, joué par Hugh Grant, termine son tour de chaloupe au fond du lac. Le parc du Buckinghamshire fait 300 hectares et compte un spa, un terrain de golf de 27 trous, des terrains de tennis et un restaurant primé.

Lost in Translation





C’est au Park Hyatt Hotel de Tokyo que se déroule l’histoire d’amour improbable entre Bob Harris (Bill Murray) et Charlotte (Scarlett Johansson) racontée dans Lost in Translation, sorti en 2003. Ces deux âmes esseulées passent une bonne partie de leur temps au New York Bar à boire des cocktails et à écouter de la musique. Le restaurant du 52e étage offre aussi une vue imprenable sur la ville.

The Great Gatsby





Le Plaza de New York est devenu célèbre grâce au roman de 1925 de F. Scott Fitzgerald The Great Gasby et à l’adaptation cinématographique qu’en a fait Baz Luhrmann en 2013. L’extravagant millionnaire Jay Gatsby, incarné par Leonardo DiCaprio, et sa cousine (Carey Mulligan) s’amusent dans les multiples bars et restaurants de l’endroit, qu’on voit aussi dans Home Alone 2: Lost in New York, notamment.

The Sound of Music





Le Schloss Leopoldskron, un palais rococo près de Salzbourg, en Autriche, est devenu célèbre après avoir été le lieu de tournage de The Sound of Music en 1965. C’est là qu’est née l’histoire d’amour entre Maria (Julia Andrews) et Georg Von Trapp (Christopher Plummer). À 2 km de Salzbourg, il est à côté d’un lac et de montagnes magnifiques.