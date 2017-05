La croisière est plus que jamais un voyage en vogue. Car les estimations pour 2016 portaient la fréquentation à 24,2 millions de passagers. L’année s’est finalement soldée par un résultat encore plus probant, et ce en raison du succès récent des croisières en Asie.

En priorité, les voyageurs embarquent pour les Caraïbes, destination privilégiée des croisiéristes, représentant 35% de parts de marché. La Méditerranée est choisie dans un second temps (18,3%), avant l’Europe (11,1%), l’Asie (9,2%), l’Australie et la région pacifique (6,1%), l’Alaska (4,2%), et enfin l’Amérique du Sud (2,5%).

Pour rappel, 2016 a aussi été marqué par le voyage inaugural du plus grand paquebot de croisière du monde : Harmony of the Seas. Déjà, un nouveau mastodonte s’apprête à le supplanter. Le Symphony of the Seas doit être livré en avril 2018.

En 2017, les croisières devraient être plébiscitées par 25,8 millions de passagers, un record.