Le choix de la destination et de l’organisation des vacances n’est pas qu’une affaire de couples. D’après une étude Abritel-HoweAway/YouGov, publiée mercredi 31 mai, 87% des parents impliquent leurs enfants dans les décisions.

À tout âge, les enfants sont écoutés par leurs parents pour que les vacances leur plaisent aussi. 83% des parents des 6 à 12 ans ouvrent les discussions. Les adolescents sont encore plus nombreux à être pris en compte (avec 91% des parents). Choix pédagogique, l’implication des enfants dans l’organisation des vacances permet de montrer aux plus jeunes que leurs choix comptent (50%). 51% de parents estiment aussi que leur progéniture sera plus enthousiaste à l’approche du Jour J si elle a participé à la mise en place des vacances.

En détail, les enfants sont consultés pour choisir les activités sur place (62%), sinon la destination (53%). À propos de ce dernier point, les enfants préfèrent un voyage à la plage (37%), avant de lorgner sur les parcs à thème (22%) ou un pays étranger (17%).

Si les parents venaient à ne prendre en compte que l’avis de leurs chères têtes blondes, il y a fort à parier que les vacances se dérouleraient en priorité dans une maison de vacances, un hébergement plébiscité par les jeunes (42%). D’ailleurs, enfants et parents s’accordent puisque c’est aussi le choix des adultes (43%). Le logement sera idéal pour peu qu’une piscine se trouve dans la résidence (40%). Seuls 16% des enfants aimeraient bénéficier de leur propre chambre en vacances tandis que 15% veulent profiter d’un toboggan aquatique.

Cette étude YouGov pour Abritel-HomeAway a été réalisée en ligne en avril 2017 auprès d’un échantillon 1062 enfants (âgés de 6 à 18 ans) et parents en France.