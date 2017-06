La série littéraire, puis cinématographique, incarnée par le petit sorcier aux lunettes rondes est né de l’intérêt de J.K Rowling pour l’Écosse. L’auteure a d’ailleurs écrit « Harry Potter à l’école des sorciers », sorti en juin 1997, dans des cafés du centre-ville d’Édimbourg.

L’itinéraire commence donc dans la capitale écossaise. Son architecture médiévale transporte d’emblée les fans à l’époque des petits sorciers. Deux cafés constituent des lieux de pèlerinage, à commencer par l’Elephant House, où J.K Rowling passait des heures à construire son histoire fantastique, en relevant parfois le nez pour contempler le château d’Édimbourg. « Le Spoon » est la deuxième adresse à noter dans sa « to do list ».

Pour faire revivre la magie du petit sorcier, incarné sur grand écran par Daniel Radcliffe, le voyage se poursuit en voiture ou en train, direction Fort William. Sur le trajet, on aperçoit le Rannoch Moor, un espace naturel et sauvage, d’où les Mangemorts montent dans le train dans le film « Harry Potter et les reliques de la mort – première partie ». C’est aussi l’occasion de visiter Glasgow, dont les bâtiments gothiques rappellent étrangement l’école de Poudlard.

Clou du voyage, le train à vapeur jacobite transporte l’ambiance magique de la saga dans réalité. Au départ de fort William et à destination de Mallaig, les voyageurs auront l’impression d’être à bord du Poudlard Express et de traverser toutes les scènes des films. Le train remonte la West Highland Line et arpente la campagne écossaise.

La découverte se termine le quatrième jour dans les Highlands. L’office de tourisme écossais conseille notamment de visiter les chutes d’eau de Steall Falls.

L’itinéraire complet se trouve ici : www.visitscotland.com