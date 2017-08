Une visite en Alberta combine souvent les Rocheuses, Banff et le Stampede de Calgary. Mais la province a beaucoup plus à offrir. Excursion-éclair dans les Badlands, une région où les fossiles de dinosaures abondent et qui saura plaire aux petits explorateurs comme aux randonneurs expérimentés.

Dinosaur et Hoodoo Trails

Partant de Calgary, on roule vers le nord-est en direction de Drumheller, laissant les Rocheuses de plus en plus loin derrière. Autour de nous, des champs à perte de vue, quelques puits de pétrole, puis, enfin, des formations rocheuses escarpées entourées d’étendues quasi désertiques. Nous voilà aux abords de la petite ville de Drumheller.

Le Dinosaur Trail (routes 838, 837 et 575), c’est en fait une boucle de 48 km longeant la rivière Red Deer autour de Drumheller et offrant des panoramas incroyables sur la vallée et le Horseshoe Canyon, notamment. Quant au Hoodoo Trail, il serpente vers le sud au-delà du village de Rosedale (sur la route 56, puis la 10), permettant d’apercevoir des cheminées de fée, ces impressionnants piliers de roches sédimentaires de plusieurs mètres de haut.

Musée Royal Tyrrell

Sur la route 838, à quelques kilomètres du centre de Drumheller, ce musée se dresse comme un témoin moderne de vestiges paléontologiques au milieu du parc provincial Midland. C’est à cet endroit que sont conservés de nombreux trésors découverts dans le parc provincial Dinosaur. Extrêmement bien conçue, la collection du musée comprend non seulement de vrais fossiles, mais aussi des reproductions grandeur nature fort réalistes et de nombreux artefacts.

Des activités dirigées inusitées sont par ailleurs proposées aux enfants pour quelques dollars de plus (réservations obligatoires): alors que les tout-petits sont invités à déblayer un fossile enfoui dans une sorte de grand carré de sable, les sept ans et plus peuvent carrément expérimenter les fouilles à l’extérieur pendant 90 minutes en compagnie de guides bilingues.

Dinosaur Provincial Park

Il faut cette fois suivre la route Transcanadienne vers le sud-est à partir de Calgary et rouler sur un peu plus de 200 km pour aboutir au parc provincial Dinosaur. Traversé lui aussi par la rivière Red Deer, ce parc offre non seulement des paysages rappelant vaguement le sud de l’Utah, mais aussi des sentiers de randonnée et, surtout, des sites paléontologiques. Le plus simple est encore de profiter d’une des visites guidées pour accéder à des zones du parc autrement interdites au public.

Quand on sait que des centaines de spécimens de dinosaures y ont été découverts, on ne s’étonne pas que le lieu figure sur la courte liste des sites du patrimoine mondial de l’UNESCO depuis près de 40 ans.