En plein cœur du Maine, le Baxter State Park renferme le majestueux mont Katahdin, qui se dresse à 1606 m d’altitude.

D’origine amérindienne, le nom Katahdin signifie «la plus grande montagne». C’est effectivement la plus haute montagne de l’État du Maine et du nord-est du continent nord-américain. La première ascension connue du mont Katahdine remonte à 1804. Elle fut effectuée par un groupe de 11 randonneurs. Bien que ses 1606m ne soient en rien comparables aux 1906m du mont Washington, dans le New Hampshire voisin, sa situation géographique plus septentrionale y rend les conditions climatiques aussi rudes. De plus, les sentiers menant au sommet sont tous très difficiles et les dénivelées y sont très importantes (jusqu’à 1 270m!).

Les randonneurs les plus aguerris affirment souvent que le mont Katahdin est la plus fascinante montagne de toute la Nouvelle-Angleterre. Isolement, conditions climatiques, sentiers abrupts et vues magnifiques en font une montagne presque sacrée. Il faut dire que le mont Katahdin a un atout que peu de montagnes de la Nouvelle-Angleterre ont: il compte plusieurs sommets, que l’on appelle des «pics» (peaks). En fait, six pics composent cette immense montagne. Le plus haut point, le Baxter Peak (1605m), est situé sur le côté ouest. Juste à côté, au sud, se trouve le South Peak (1597m). À l’est se dressent le Chimney Peak (1497m) et le Pamola Peak (1499 m). Au nord s’élèvent le Hamlin Peak (1 450m) et les Howe Peaks (1448m).

Ayant plusieurs sommets, il comporte une crête de 1,8km de long qui relie les deux plus hauts, le Baxter Peak et le Pamola Peak, en passant par le South Peak. Cette crête, dénommée Knife Edge («arête de couteau»), est très étroite (moins d’un mètre à certains endroits!) et très dangereuse par mauvais temps. Le sentier Knife Edge, qui parcourt cette crête, est considéré comme le plus spectaculaire de la Nouvelle-Angleterre. Le mont Katahdin constitue l’extrémité nord de la célèbre Appalachian Trail. Ce sentier de quelque 3500km de long débute au mont Springer, en Géorgie.

Plus d’une dizaine de sentiers aboutiss aux divers sommets du mont Katahdin. Les randonnées suggérées partent des quatre campings situés au pied du mont Katahdin, soit le Roaring Brook Campground, le Chimney Pond Campground, l’Abol Campground et le Katahdin Stream Campground.

On ne va pas au Baxter State Park pour grimper de petits sommets ou initier des amis.

Le trajet (au moins sept heures de route à partir de Montréal) est trop important pour qu’on y grimpe des sommets secondaires. Le point de mire de tout visiteur du Baxter State Park est bien entendu le mont Katahdin et ses environs.

Texte tiré du livre Randonnée pédestre Nord-Est des États-Unis, de Yves Séguin. Disponible en version papier et en version numérique.