Si vous avez toujours rêvé de voir les aurores boréales, Air North, une compagnie aérienne du Yukon, offre une expérience hors du commun.

Le 24 ou le 25 novembre prochain (tout dépendant de la météo), un vol partira de Whitehorse avec 78 personnes à bord afin de chasser les aurores boréales à 36 000 pieds dans les airs.

Le retour se fait à Whitehorse la même nuit. L’expérience se nomme Aurora 360.

Le prix? 950$ taxes et frais inclus. La compagnie offre même des vols aux départs d’Ottawa, Kelowna, Vancouver, Calgary et Edmonton pour se rendre à Whitehorse pour le vol d’observation. Il faudra payer entre 1635$ et 1975$ pour le forfait.

C’est cher payé pour un vol qui ne vous mènera nulle part, mais la vue en vaudra sûrement la peine.

