Des fleurs qui embaument l’air, une végétation luxuriante, des oiseaux dont le chant est aussi joli que le plumage, des papillons multicolores, des espèces peu connues: le Costa Rica est riche d’envoûtantes beautés naturelles qui ne cessent de fasciner. Voici cinq parcs qui mettront vos sens sens dessus dessous!

Parque nacional Manuel Antonio

Le Parque Nacional Manuel Antonio regorge de beautés naturelles où se mêlent forêts tropicales sèche et humide, forêts primaire et secondaire, lagunes… Il s’agit du parc le plus visité du pays. S’il peut sembler petit à première vue, avec une superficie terrestre de 20 km², son territoire maritime couvre 550 km². Le Parque Nacional Manuel Antonio bénéficie d’un climat agréable, avec une température moyenne annuelle de 27°C. La saison sèche va de décembre à avril. Le parc abrite un petit réseau de sentiers pédestres, d’environ 5 km au total, permettant de découvrir aisément tous ses attraits naturels, à savoir quatre magnifiques plages, de jolies pointes qui s’avancent dans la mer ainsi qu’une riche forêt grouillante de vie.

Parque Nacional Tortuguero

Le Parque Nacional Tortuguero est l’un des endroits les plus visités de la côte caraïbe, mais comme on y trouve différents canaux et sites d’intérêt (rivière, plage, sentiers, etc.), les visiteurs demeurent dispersés dans le parc. La faune et la flore y étant d’une qualité et d’une quantité exceptionnelles, ils n’ont aucun mal à se retrouver seuls sur un petit canal à observer des paresseux accrochés à leur branche, des singes hurleurs ou capucins, des tortues d’eau douce, des iguanes, des lézards, des grenouilles venimeuses ou encore des caïmans se camouflant au bord de l’eau. Le Parque Nacional Tortuguero, d’une superficie terrestre de 261 km² et d’une superficie marine de 501 km², fut créé en 1975 afin de protéger les tortues de la région, mais également la forêt et les canaux qui font immédiatement penser à ceux qu’on retrouve en Amazonie.

Parque Nacional Corcovado

Le Parque Nacional Corcovado est sans contredit l’un des parcs nationaux les plus captivants du Costa Rica. D’une superficie de 426 km² (auxquels s’ajoutent 55 km² marins), il protège une grande partie de la forêt tropicale humide de la Península de Osa, composée de huit habitats naturels différents. Véritable paradis ornithologique, le parc abrite 375 espèces d’oiseaux, dont le magnifique ara écarlate. De plus, on y a recensé 124 espèces de mammifères, 117 espèces d’amphibiens et reptiles, 40 espèces de poissons d’eau douce et quelque 800 espèces d’insectes! La forêt tropicale humide possède une richesse sylvestre insoupçonnée et on y dénombre environ 500 essences. Parmi ces arbres, certains atteignent une hauteur de 40 m à 50 m, et le plus grand de tous, ceiba pentandra, peut atteindre 70 m. Les arbres chargés de mousse, de plantes épiphytes et de lianes, combinés à l’humidité et à la chaleur, donnent à l’endroit un petit air de bout du monde.

Parque nacional Volcán Arenal

Le Volcán Arenal représente l’image parfaite qu’on se fait d’un volcan. On vient de partout sur la planète pour admirer cet immense cône de 1720 m d’altitude, facilement repérable de partout, particulièrement du côté ouest, là où se trouve le lac Arenal. Créé en 1994, le Parque Nacional Volcán Arenal, qui couvre une superficie de 120 km², fait partie de l’Área de Conservación Arenal. Ce parc vise à protéger cette région, mais également à renseigner les visiteurs sur le volcan. L’endroit le plus visité du parc est le mirador, situé à 1,3 km de l’entrée. Ce belvédère, qui se trouve au pied du volcan, constitue un excellent endroit d’où l’admirer et sentir toute sa puissance. On distingue encore aisément les nombreuses coulées de lave qui se sont frayé un chemin jusqu’à la base de la montagne, consumant tout sur leur passage.

Parque Nacional Cahuita

Le Parque Nacional Cahuita fut d’abord créé comme monument national en 1970, puis transformé en parc national en avril 1978 dans le but premier de protéger le superbe récif de corail qui entoure Punta Cahuita. D’une superficie terrestre de 11 km², avec plus de 6 km² de récifs coralliens et 224 km² pour la portion marine, ce parc abrite également une superbe forêt tropicale humide ainsi que deux magnifiques plages de sable blanc. Le récif de corail est considéré comme le plus important du pays et l’un des rares à être matures. On y trouve quelque 35 espèces de coraux, dont certains spécimens atteignent près de 2 m de diamètre, 123 espèces de poissons, 44 espèces de crustacés, 140 espèces de mollusques et 128 espèces d’algues.



