Pour fêter les 25 ans du film «Home Alone 2: Lost in New York» («Maman, j’ai encore raté l’avion»), l’hôtel Plaza, qui a servi de luxueux terrain de jeu au jeune Kevin dans le film, a lancé un pack spécial permettant aux clients de recréer des scènes de ce grand classique de Noël.

L’itinéraire «Live Like Kevin» nommé d’après Kevin McCallister (le héros interprété par Macaulay Culkin) retrace quelques temps forts de la comédie familiale de 1992.

Parmi ces moments-clés, une mémorable scène au cours de laquelle le garçon profite d’une débauche de crème glacée en regardant un marathon de vieux films de gangsters.

«Deux boules, Monsieur?», lui demande le maître d’hôtel. «Deux? Trois, plutôt. Je ne conduis pas ce soir!», répond l’enfant.

Le prix de cette petite fantaisie: 895$. À défaut, le Plaza proposera des activités inspirées de «Maman, j’ai encore raté l’avion», notamment des séances photos interactives avec décors. On pourra par exemple faire mine de poser avec Joe Pesci et Daniel Stern, les deux bandits du film.

Au restaurant de l’hôtel, le chef Todd a créé un menu en hommage aux années 90. Les plats favoris des enfants sont réinterprétés pour plaire aux adultes amateurs de grand standing. Par exemple, les kits Lunchables (bolognaise, fromage et crackers) se transforment en un repas gourmet composé de burrata, jambon speck et mizuna, de toasts et de truffes en chocolat.

Les mini pizzas micro-ondables Hot Pockets deviennent des Todd Pockets fourrées aux peppéroni, mozzarella fraîche et sauce tomate.

L’expérience «Live Like Kevin» sera proposée du 1er décembre 2017 au 29 octobre 2018.