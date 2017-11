Les îles Galapagos arrivent en tête de l’étonnant classement Fodor’s des destinations à éviter l’année prochaine, notamment par les personnes soucieuses de l’environnement.

Nous sommes à un moment de l’année où bon nombre de voyagistes et de sites dévoilent les pays qui seront au cœur des tendances voyages de l’année à venir, mais le spécialiste américain des guides Fodor’s a décidé de prendre cette tradition à contre-pieds.

«Cette planète propose une abondance de vues majestueuses et de cultures fascinantes que nous vous recommandons souvent», peut-on lire dans l’édito du magazine en anglais.

«Mais ce monde offre aussi plus qu’un point de vue statique. En tant que voyageurs, nous assistons à de nombreux malheurs qui arrivent à notre monde. Les voyageurs doivent décider de la manière d’orienter nos efforts pour observer et préserver les splendeurs de la vie qui nous entoure, et nous faisons cela avec tout ce que nous avons…»

Pour sa liste Fodor’s a choisi des destinations à l’écosystème menacé, des destinations où des bâtiments clés actuellement en cours de restauration, mais aussi des pays où l’instabilité politique règne tout comme les tensions sociales ou raciales.

Les îles Galapagos arrivent en tête de ce classement, car il est conseillé de préserver leur écosystème fragile et vulnérable.

«…même si vous suivez les règles à la lettre, des graines et autres minuscules insectes sont importés sur les îles et peuvent potentiellement mettre à mal les populations endémiques locales», peut-on lire.

«Faites donc bien attention lorsque vous choisissez les Galapagos comme destination parce qu’une fois que la magie des lieux sera partie – ses animaux intrépides, ses espèces uniques, ses environnements féeriques – elle ne reviendra jamais.»

Voici la liste des 10 destinations à éviter en 2018 selon Fodor’s:

Iles Galapagos (environnement)

Le Taj Mahal (rénovation et échafaudages en 2018)

Phang Nga Park, Thaïlande (environnement)

Birmanie (violations des droits humains, troubles politiques)

Mt. Everest (dangers, environnement)

Missouri, Etats-Unis (tensions raciales, discrimination)

Honduras (violence)

Grande Muraille de Chine et Pékin (pollution atmosphérique et tourisme à outrance)

Cuba (danger)