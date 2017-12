Pas moins de 27 nouveaux bateaux s’élanceront sur les mers et les fleuves en 2018. D’après un rapport de la Cruise Line International Association (Clia), le phénomène de la croisière ne s’essoufflera pas l’année prochaine. 27,2 millions de passagers sont attendus à bord.

En 2016, 24,7 millions de passagers ont pris part à une croisière. Ils étaient 25,8 millions en 2017, et devraient être 27,2 millions en 2018. La croisière est devenue une nouvelle formule de vacances grâce à une démocratisation de son offre.

En matière de destinations, la Clia confirme le succès grandissant des croisières dans les contrées froides, telles que la Baltique, le Canada, l’Alaska et l’Antarctique.

A bord, les voyageurs espèrent se relaxer et profiter de moments de bien-être, en participant à des programmes de fitness, en réservant des soins, etc. Autre tendance: les croisières multi-générationnelles, qui réunissent grands-parents et petits-enfants.

En 2018, 449 navires des compagnies représentées par la Clia sillonneront les océans. Plus d’un tiers d’entre eux seront positionnés dans les Caraïbes tandis que la Méditerranée représente 15,8% des navires de croisière en service.