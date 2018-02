Le Limelight, une ancienne église de 30 000 mètres carrés réhabilitée en club, changera une nouvelle fois de visage pour se transformer en musée du bonbon. Paradis des sucreries acidulées en tous genres, il accueillera notamment le plus grand ourson gélifié du monde et une salle consacrée aux boules de gomme.

À l’origine de cette initiative: Sugar Factory, une chaîne internationale spécialisée dans les desserts et très prisée des stars. Kylie Jenner, Kendall Jenner, Britney Spears, Drake, Nicole Scherzinger, Kim Kardashian, Eva Longoria ou encore Rupert Grint en sont amateurs. Elle dispose d’adresses aux États-Unis, à Dubaï, au Bahreïn et à Manille.

En 2016, l’adresse new-yorkaise de cette chaîne a reçu le titre de restaurant américain le plus mentionné sur Instagram, grâce à l’originalité de ses milkshakes garnis de mini-bretzels, de petits burgers et de bacon ou bien de chocolats M&Ms.

L’espace disposera, en plus de l’exposition, d’un café, d’un restaurant, d’un espace réservé aux desserts, d’un marché et d’espaces de création de bonbons et de gourmandises, comme le confirme le New York Post.

Un deuxième musée ouvrira à Los Angeles en 2019.

Le Musée du bonbon suit les traces du Musée éphémère de la glace, qui a rencontré un très grand succès. Les amateurs d’Instagram ont particulièrement apprécié sa piscine remplie de fausses paillettes en chocolat.

Après une première édition new-yorkaise en 2016, cette exposition consacrée à la crème glacée avait investi Los Angeles, Miami et San Francisco.