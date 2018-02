Si vous n’avez toujours pas succombé à votre envie de faire une croisière lors de votre prochain voyage, voici quelques raisons qui vous feront flancher.

Les activités

Être à bord d’un navire de croisière, c’est comme se trouver dans une petite ville. Il y a tout ce dont vous pourriez rêver pour passer le temps: magasins hors taxes (où vous trouverez des souvenirs, des bijoux, des vêtements et, généralement, de l’alcool), un spa, des piscines et des bains tourbillons, une bibliothèque et une salle de jeux de société, un casino, une salle de spectacles où s’enchaînent chaque soir des numéros de magie, de cirque, d’humour ou de chant.

Pour bien profiter de tout ce qui s’offre à vous, essayez de choisir une croisière avec une ou deux journées en mer.

Point de vue inédit

Souvent, c’est au moment de quitter un endroit qu’on se rend compte à quel point la vue y est magnifique. Rendez-vous sur les ponts supérieurs pour observer la ville ou le village que vous quittez en jouissant d’un point de vue inédit, impossible à avoir autrement qu’en se trouvant à bord d’un navire d’une quinzaine d’étages.

C’est encore plus époustouflant lorsque vient le temps de naviguer dans des fjords ou sur des rivières, près des côtes. Le capitaine prend parfois la parole pour expliquer où vous êtes, ce que vous voyez et ce qu’il faut surveiller en chemin.

Se réveiller à un endroit différent chaque matin

Aucune raison de subir le stress des transports, des trains en retard, des autocars interurbains inconfortables ou des vols intérieurs à n’en plus finir.

En croisière, les déplacements se font pendant votre sommeil. Quand vous ouvrez les yeux le matin, vous avez devant vous un paysage complètement différent de celui de la veille. L’élément de surprise est incroyable et vous gagnez énormément de temps.

Destination gastronomique

Avis aux gourmands: vous vous régalerez lors d’une croisière. Selon le navire à bord duquel vous déciderez de voguer, vous trouverez des restaurants spécialisés (la plupart tarifés), une grande salle à manger pour les repas du soir (compris dans le forfait dans ce cas-ci) ainsi que plusieurs cafés, bars et bistros à collations sur tous les ponts.

Au restaurant de style buffet, habituellement situé à un pont supérieur, il y a souvent des soirées thématiques où on vous servira de la nourriture typique des endroits que vous aurez découverts dans la journée.

Par ailleurs, le matin, vous pourrez déjeuner tranquillement sur la terrasse du restaurant, alors que votre bateau accostera à une nouvelle destination. Ça commence vraiment bien une journée!