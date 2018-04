Se rendre à Cuba, c’est comme faire un voyage dans le temps.

Au moment de quitter l’aéroport de La Havane, on peut observer un grand nombre de voitures classiques de toutes les couleurs : turquoise, jaune, rouge, rose. Ce spectacle vous transporte directement dans les années 1950, avant l’embargo imposé par les États-Unis à ce pays des Caraïbes de 11,2 millions d’habitants.

En 1962, le président des États-Unis John F. Kennedy signe le décret présidentiel 3447, en vertu duquel il instaure un embargo économique, commercial et financier contre l’île de Cuba pour les 55 années suivantes.

Ce décret a affecté toutes les sphères du développement de ce pays des Caraïbes, même si, en 2015, Cuba reçoit l’incroyable appui des membres des Nations unies pour que cet embargo soit levé.

Une des restrictions que l’on peut facilement observer sur l’île est que l’internet y est très limité. Lorsqu’on demande une carte avec des données, certains ne comprennent tout simplement pas ce qu’on veut. Le côté positif de la chose est qu’on peut décrocher vraiment. Les conversations entre les gens, qu’elles soient dans la rue, dans les maisons, à table tout en déjeunant, ont toutes lieu loin des téléphones cellulaires. Les gens se servent surtout de ces appareils pour prendre des photos. Certaines personnes, ou des compagnies privées, ont accès à un plan internet, ce qui est cependant très dispendieux.

La Havane historique et moderne, à découvrir à pied

Dans la partie moderne, visitez la Plaza de la Revolución «José Marti», le Malecón (où le film Fast and Furious 8 a été tourné), le Paseo del Prado, le Central Park avec le grand théâtre et le Capitole.

Dans la partie coloniale, il faut voir les principaux squares : la Plaza de Armas avec son majestueux Palacio de los Capitanes Generales, le quartier général des gouvernements coloniaux. La Plaza de San Francisco de Asis, avec son couvent et son église. La Plaza de la Catedral et El Templete, pour se remémorer la fondation de La Havane.

Des plages bien cotées

Cayo Coco et Cayo Guillermo sont classées parmi les plus beaux paradis tropicaux du monde, et le flux constant de touristes le confirme. Un «cayo» est une petite île avec une plage peu profonde, formée à la surface d’un récif de corail.

Incontournables

Prenez un Coco Taxi, ces motos à trois roues, pour visiter La Havane. Une bonne idée est aussi de louer un taxi classique. Le coût est de 25 $ l’heure.

Produits cubains populaires dans le monde

Leur rhum est produit depuis 1493, quand Christophe Colomb introduisit la canne à sucre à Cuba. C’est alors que les habitants découvrirent comment en extraire le jus et comment le faire fermenter. Ils créèrent, au fil du temps, plus de 60 cocktails. Parmi les grandes marques, essayez le Havana Club et le Santiago de Cuba.

Tout comme le rhum, le tabac de ce pays est considéré comme le meilleur au monde. Cohiba et Montecristo sont les deux plus grandes marques.