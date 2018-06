La compagnie aérienne low-cost s’est associée aux éditions Lonely Planet pour lancer des nouveaux guides de voyage qui siéent à sa campagne publicitaire incitant les voyageurs à partir «plutôt deux fois qu’une».

Cette nouvelle collection de guides de voyage réunit deux destinations dans un seul et même tome. Que diriez-vous d’une escapade au Danemark après un tour en Croatie, sinon d’un périple écossais après un séjour de farniente aux Canaries? La génération des avions low-cost a créé un nouveau marché, incitant les voyageurs à envisager davantage de vacances à l’étranger.

Bonnes adreses d’hébergements ou de restaurants, les visites incontournables… Chaque exemplaire réunit l’intégralité des informations de chaque destination chinées par Lonely Planet. Londres et Athènes ont été réunis, tout comme l’Italie du Sud et les Pays-Bas, Naples et Berlin. Cinq éditions ont été constituées pour ce lancement.

Easyjet.com/fr/lonely-planet