Portland est une petite ville de près de 67 000 habitants qui surplombe la baie de Casco, au nord de l’État du Maine. Ses rues étroites qui semblent plonger dans la mer, l’abondance de ses maisons victoriennes et même son effervescence culturelle (surprenante pour une ville de cette taille) font de Portland une destination en soi.

Un attrait incontournable: Old Port

Old Port est sans doute le lieu le plus plaisant pour se balader en ville, avec ses petites rues étroites pavées de pierres et de briques, ses restaurants, ses bars, ses boutiques et ses galeries d’art. Touristes et résidants s’y rendent en soirée pour faire la fête en profitant de la brise marine. Un incontournable pour prendre le pouls de la ville. C’est aussi depuis les quais que partent les navettes reliant le continent aux petites îles de la baie de Casco.

Une expérience à vivre: Portland Observatory

Il faut grimper quelque 100 marches pour atteindre le sommet du Portland Observatory, seul survivant des observatoires de l’Atlantique. On s’imagine les familles attendant impatiemment le retour des marins et scrutant éternellement l’horizon dans l’espoir d’apercevoir une voile au loin. Bâti en 1807, cet édifice octogonal offre une vue superbe sur la mer.

Un endroit où manger: Five Fifty-Five

Considéré comme un des meilleurs restaurants en ville, le «555», avec ses nappes blanches et son décor chic sur deux étages, sait impressionner les convives. On y sert une cuisine gastronomique à base de produits régionaux en saison. Ainsi, attendez-vous à y trouver de succulents plats de poisson et de fruits de mer, préparés et présentés de façon contemporaine. Brunch le dimanche.

