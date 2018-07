Le Britannique Hybrid Air Vehicles (HAV) a publié des images de synthèse de luxueux intérieur de son Airlander 10, un curieux dirigeable combinant les technologies de l’avion et de l’hélicoptère.

Le dirigeable hybride à hélium est capable de rester dans les airs pendant cinq jours.

Conçu pour les voyageurs fortunés, Airlander accueillera des appartements privés équipés de vrais lits, d’un bar et d’espaces lounge. Un service de restauration gourmet sera proposé pour des expéditions de 3 jours.

Dans l’Infinity Lounge, un sol en verre offrira aux passagers d’étourdissantes vues aériennes du paysage qui défilera sous leurs pieds. De larges baies vitrées s’étireront également dans la cabine. De quoi profiter d’une vue imprenable du ciel et des nuages.

Alors que l’Airlander mise sur le verre, Emirates a dévoilé le mois dernier une nouvelle suite de première classe dotée de hublots virtuels. Des images de l’extérieur de l’avion y sont projetées en temps réel grâce à des caméras à fibre optique. La suppression des hublots vise à rendre l’appareil plus léger et plus rapide.

Conçu en partenariat avec la société Design Q, le dirigeable Airlander s’inspire des yachts de luxe. Sa cabine de 46 mètres, plus large qu’un monocouloir classique, accueillera jusqu’à 19 passagers.