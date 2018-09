Cet automne, plusieurs photographes, caméra au cou, parcourront la Belle Province pour capturer ses magnifiques paysages colorés. Si votre route vous mène à Québec, ne passez pas à côté de ses attraits charmants!

Architecturale

Nul besoin de billet pour admirer l’architecture du nouveau pavillon Pierre Lassonde, au Musée national des beaux-arts du Québec. À l’intérieur, le grand escalier blanc, avec sa balustrade faite de panneaux de verre, est impressionnant. Le pavillon est baigné de lumière naturelle et il est intéressant d’explorer les divers angles et courbes afin de créer une photo qui attire l’œil. Pour vous inspirer encore davantage du travail de grands artistes, visitez les nombreuses expositions du musée, qui valent amplement le prix du billet.

Touristique

Le Petit Champlain est un classique pour une bonne raison: c’est si beau! Les parapluies suspendus de la rue du Cul-de-Sac ou les guirlandes de lumières de la rue du Petit-Champlain: les occasions de faire de belles images de manquent pas. En contre-jour sous les parapluies, avec le château Frontenac en arrière-plan, le soir pour tirer le meilleur de l’éclairage, ou encore l’hiver pour la neige brillante… Aucune raison de faire une image banale!

Créative

Le quartier historique Saint-Jean-Baptiste regorge de coquettes boutiques et terrasses, mais aussi de belles et vieilles maisons de brique. Profitez des rues à fort dénivelé pour créer un effet déstabilisant! Suivez la ligne du sol au lieu de l’angle des maisons, tout simplement.

Animalière

Ma Langue aux Chats est un café où il vaut la peine de s’arrêter dîner afin d’admirer les chats de race. Rex, sphinx ou encore angora turc (notre coup de cœur), les minous jouent entre les tables ou observent paresseusement le va-et-vient des clients du haut de leurs planches. Faites attention à bien lire les règlements avant d’approcher minettes et matous! L’établissement prend au sérieux le bien-être de ses occupants.

Panoramique

Fans de panoramas? Direction hôtel Concorde, qui frôle les plaines d’Abraham. Prenez l’ascenseur qui mène au restaurant Ciel! Bistro-bar. Préparez-vous! Ça ne dure que quelques secondes, mais c’est joli et gratuit. La vue donne sur le château Frontenac et le fleuve. Un conseil: approchez votre appareil photo le plus possible de la vitre, pour éviter que des reflets apparaissent dans vos images. L’estomac gargouille? Une table dans ce restaurant qui tourne lentement vous fera voir tout Québec.