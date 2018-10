Le Royaume-Uni est reconnu comme étant l’un des endroits les plus hantés au monde (pour ceux qui y croient!).

Envie d’avoir une bonne frousse lors de votre voyage en terre britannique? La compagnie Haunted Rooms, qui dit posséder le «répertoire le plus complet au pays d’hôtels et d’attraits touristiques hantés», offre des chasses aux fantômes toute l’année dans les endroits les plus effrayants du pays. Entretien avec le propriétaire de l’entreprise, Wesley McDermott.

Qui sont vos clients?

La majorité de nos clients sont des Britanniques qui ont un intérêt pour le paranormal ou qui souhaitent vivre une expérience effrayante. Ce sont surtout des gens qui y croient. Il y a des gens qui ont leur propre équipement et qui sont habitués à faire leurs propres chasses aux fantômes, mais ils vont tout de même se joindre à nous. La majorité des clients sont cependant tout simplement des personnes qui cherchent à se faire une bonne frousse.

Y a-t-il une industrie du voyage paranormal?

Ça existe vraiment et ça a beaucoup gagné en popularité depuis que nous avons ouvert, en 2009. C’est un secteur très prometteur qui devrait connaître une bonne croissance. Nous nous sommes récemment installés aux États-Unis, et l’intérêt des gens a été beaucoup plus grand que prévu.

Quel est l’endroit le plus hanté au Royaume-Uni?

Il semblerait que ce soit les Midlands (Birmingham, Coventry, Leicester). Nous ne sommes pas sûrs pourquoi, mais il y a une quantité impressionnante d’endroits hantés.

Quel genre de phénomènes paranormaux peut-il se produire lors d’une de vos sorties?

Des gens ont été grafignés, poussés, certains se sont fait tirer les cheveux. Ça n’arrive pas à chaque excursion et ce n’est pas pour avoir l’air sadique, mais on aimerait que ça arrive à chaque fois! Certaines sorties sont très calmes et silencieuses. Ça dépend vraiment de l’énergie des clients et de leur ouverture d’esprit.

L’Halloween est-elle votre nuit la plus occupée de l’année?

Absolument, oui. Nos événements sont à guichets fermés toute l’année, mais à l’Halloween, ils se vendent encore plus rapidement. On a des équipes supplémentaires qui nous aident avec ces événements-là et, suivant la soirée où ça tombe (si c’est la fin de semaine, par exemple), on peut avoir jusqu’à 10 événements en même temps au pays. Mais l’activité paranormale est régulière à longueur d’année. C’est certain que l’Halloween pique la curiosité des gens, et ça peut avoir un effet positif sur une excursion.

Dudley Castle

Selon plusieurs histoires, Dorothy Beaumont serait morte de chagrin après avoir donné naissance à une petite fille qui n’a vécu que quelques mois. Son souhait aurait été d’être enterrée à côté de sa fille, ce qui lui a été refusé. Depuis, son fantôme, surnommé Grey Lady, hanterait les lieux.

Whittington Castle

Si les murs de ce château pouvaient parler, ils raconteraient des histoires de prisonniers oubliés dans le donjon, d’enfants morts dans des circonstances troublantes et de sorcières torturées. Les touristes racontent d’ailleurs y voir parfois des visages d’enfants dans les fenêtres.

Stirling Castle

Ce château abriterait un fantôme portant un kilt, le Highland Ghost. Un architecte aurait d’ailleurs réussi à le photographier dans les années 1930 (la photo se trouve facilement sur le web!). Un autre fantôme célèbre est celui de la dame en vert, qui aurait été une servante de la reine d’Écosse Marie Stuart.