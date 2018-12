Quoi donner à ceux qui passent leur vie en voyage, ou qui en rêvent constamment? Voici quelques présents qui ne feront qu’alimenter leur soif de «wanderlust».

Des livres qui donnent le goût de partir

Pour les inspirer dans le choix de leur prochaine destination, ces beaux gros livres de voyage proposent des idées de lieux insolites, des paysages à couper le souffle, des chef d’œuvre architecturaux à visiter, des tendances, renseignements utiles et plus encore. De quoi donner envie de partir, et vite.



1001 choses à voir dans le monde, Lonely Planet

42,95$ en librairie





GéoBook : 120 pays, 7000 idées, Geo

54,95$ en librairie

Sac pochette pour passeport

Cette pochette, qui est munie d’une fermeture à glissière, peut contenir un passeport, un téléphone intelligent, des stylos, des cartes de crédit/débit ainsi que tous les papiers de voyage importants. Elle est exactement de la bonne grandeur pour y glisser sa carte d’embarquement sans l’abîmer.



38$ chez Anthropologie

Foulard Vinyasa tout usage

Dans le but de voyager léger tout en étant prêts pour la fraîcheur des aéroports et de la cabine en avion, ce foulard à boutons-pression se transforme tantôt en écharpe, tantôt en cardigan. Le tissu Rulu est anti-odeurs et laisse bien circuler l’air.



48$ chez Lululemon

Sacs organisateurs de bagage pour voyager léger

Les pochettes Travel Light permettent d’organiser le contenu de sa valise d’une façon simple et compacte afin de sauver de l’espace. Elles sont hydrorésistantes, munies de poignées pour faciliter leur organisation et viennent dans plusieurs tailles.

22$ à 36$ le paquet de 3 chez MEC

En «staycation» à l’hôtel

Pour ceux qui ont besoin de vacances, mais n’ont pas le temps de s’envoler vers une contrée exotique, offrez-leur des «staycation», ou des vacances à la maison. Réservez une nuitée dans de nouveaux hôtels dans la grande région métropolitaine pour qu’ils se sentent en vacances pendant un instant, dans un décor luxueux et une ambiance décontractée.

À Montréal : AC Hotel Marriott

Sur la Rive-Sud : Hôtel Alt+ Quartier Dix30

Des crédits-carbone

Le crédit carbone est une unité de mesure qui équivaut à une tonne de CO2. Elle s’utilise comme devise pour investir dans des projets écologiques pour réduire l’impact de l’activité humaine sur l’environnement. Un vol Montréal – Paris, aller-retour, pour deux personnes, équivaut à 3,7 tonnes de CO2. Selon le calculateur de Planetair, ce trajet vaut 101,33$ de crédits-carbone. Ces fonds sont réinvestis dans des projets locaux et internationaux d’énergie renouvelable, de gestion de matières résiduelles ou de reforestation, par exemple.

http://www.planetair.ca