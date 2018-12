D’après les réservations effectuées par les voyageurs via la plateforme d’Airbnb, la capitale du Mexique enregistre la plus forte hausse pour des séjours programmés pour le Nouvel An.

Les voyageurs ont grandement envie de refermer le chapitre 2018 sous le soleil et comptent privilégier le Mexique pour sabrer le champagne. Les réservations sont en progression de 117% à Mexico pour la nuit du 31 décembre par rapport à 2017, sachant qu’Airbnb a pris en compte les données arrêtées à novembre 2018. Et si ce n’est pas Mexico, les fêtards se rendront à Puerto Vallarta (92%), sinon Tulum (+78%).

Déjà maintes fois plébiscitée, Londres constitue une autre destination phare pour le Nouvel An, avec une hausse de 95% des réservations sur Airbnb. Bruxelles et Cracovie sont les deux autres voyages européens qui ont le plus la cote pour la nouvelle année (respectivement +61% et +52%).

Si New-York est une ville qui fait rêver pour ses animations lors du réveillon de la Saint-Sylvestre, la Floride constitue une alternative, avec Miami (+76%), Kissimmee (+73%) et Orlando (+64%). La Nouvelle-Orléans en Louisiane n’est pas en reste avec une progression de 72% des réservations, soit la même tendance que pour la ville de San Diego en Californie.

En Asie, la ville de Chiang Mai dans le nord de la Thaïlande verra affluer de nouveaux voyageurs (+70%) pour le réveillon du 31 décembre. Le pays du sourire est une destination phare, représentée également par Phuket (+57%) et Bangkok (+51%).