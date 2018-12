Chaque année, les guides Ulysse publient la liste des destinations que les Québécois préfèrent pour l’hiver.

Cette liste se base sur les ventes de guides de voyages de l’éditeur.

Pour la 8e année, le Québec arrive au sommet du classement.

Le Japon figure maintenant parmi les destinations d’hiver que choisissent les Québécois. Le nouveau vol direct à partir de Montréal y est probablement pour quelque chose.

Le Portugal et le Maroc ont gagné plusieurs rangs dans le palmarès hivernal, alors que les séjours urbains continuent d’avoir la cote avec New York, Chicago, Paris, Prague, Londres et Toronto.

Voici donc le palmarès de l’hiver 2018-2019:

1. Le Québec

2. Le sud-ouest des États-Unis

3. La France (Provence et Côte d’Azur)

4. L’Italie du Nord

5. L’Espagne (Andalousie et Costa del Sol)

6. Le Mexique

7. La Floride

8. Le Portugal

9. Le Japon

10. Cuba

11. Costa Rica

12. La Thaïlande

13. L’Ouest canadien

14. Le Vietnam

15. New York

16. La Martinique

17. L’Argentine

18. Chicago

19. L’Inde

20 Le Maroc

21. La Colombie

22. La Guadeloupe

23. Le Pérou

24. Paris

25 La Chine

26. Prague

27. La Nouvelle-Zélande

28. L’Afrique du Sud

29. Londres

30. Toronto