La compagnie aérienne australienne Qantas Airlines s’impose devant 19 autres compagnies grâce à la sécurité qu’offrent ses vols depuis ses débuts, à en croire le dernier classement compilé par Airlineratings.com.

Elle doit sa première place à 60 années consécutives sans aucun accident mortel.

«C’est extraordinaire que Qantas soit la première compagnie dans pratiquement toutes les grandes avancées de sécurité opérationnelle depuis 60 ans et qu’elle ne compte aucune victime», a commenté Geoffrey Thomas, le rédacteur en chef de la publication, dans un communiqué.

En plus d’être la compagnie aérienne la plus ancienne, les journalistes ont noté que Qantas a toujours été leader dans le domaine de l’aviation, que ce soit en développant le système Future Air Navigation, en recourant aux enregistreurs de données, aux atterrissages automatiques et à la surveillance en temps réel des moteurs.

«Mais Qantas n’est pas la seule. D’autres compagnies établies depuis de nombreuses années, comme Hawaiian et Finnair enregistrent aussi de très bons résultats», ajoute Thomas.

Parmi les compagnies aériennes les plus sures, on note notamment Alaska Airlines, American Airlines, All Nippon Airways, Cathay Pacific Airways ainsi que Virgin Atlantic.

Pour établir leur classement, les journalistes ont pris en compte les audits menés par des autorités gouvernementales et de grandes associations du secteur, ils ont noté le nombre de crash, d’incidents graves, l’âge de la flotte, ainsi que les résultats financiers des compagnies traditionnelles et low-cost.

Voici les 20 compagnies aériennes traditionnelles les plus sures de 2019 (classées par ordre alphabétique)

Air New Zealand

Alaska Airlines

All Nippon Airways

American Airlines

Austrian Airlines

British Airways

Cathay Pacific Airways

Emirates

EVA Air

Finnair

Hawaiian Airline

KLM

Lufthansa

Qantas

Qatar Airways

Scandinavian Airline System

Singapore Airlines

Swiss

United Airlines

Virgin group of airlines (Atlantic and Australia)

Voici les 10 compagnies aériennes low-cost les plus sures de 2019 (classées par ordre alphabétique)

Flybe, Frontier

HK Express

Jetblue

Jetstar Australia / Asia

Thomas Cook

Volaris

Vueling

Westjet

Wizz