Quelles destinations auront la cote chez les Québécois en cette nouvelle année? Trois agents de voyage se prononcent.

Manuelle Pinsonneault

Les voyages MV

Quelle est la destination tendance de l’hiver?

Le Mexique est toujours très populaire, surtout la Riviera Maya.

En République dominicaine, c’est Punta Cana et Samana qui ont la cote. Mais la nouvelle destination tendance, c’est Playa Mujeres (Mexique); il y a beaucoup d’hôtels qui se font construire là.

La destination tendance de l’été?

L’Écosse, l’Espagne, le Portugal et la Croatie.

Y a-t-il des destinations où les gens ne vont plus?

L’Égypte et la Jordanie. Nos fournisseurs n’offrent presque plus de circuits à cause des conflits politiques qui pourraient compromettre la sécurité des gens.

***

Claude Gamache

Club voyages Malavoy

Quelle est la tendance croisière de l’année?

Les gens qui aiment beaucoup les croisières et qui ont déjà visité plusieurs ports font maintenant des croisières en fonction des bateaux et non plus de la destination. Ils se choisissent un navire, peu importe les escales, pour y passer la semaine à profiter des activités à bord, quitte à ne pas descendre du tout dans les ports visités.

Quelle est la destination populaire qu’on n’avait pas vue venir?

La Russie. Les gens veulent découvrir des choses nouvelles et la Russie a beaucoup à offrir. On a plusieurs groupes qui y vont chaque année, et c’est toujours complet.

***

Ariane Arpin-Delorme

Esprit d’aventure

Est-ce qu’il y a des destinations dont la popularité ne s’essouffle pas?

L’Indonésie, l’Afrique du Sud, l’Inde, la Chine et l’Italie.

Et d’autres qui, au contraire, ont perdu du gallon?

L’Islande, le Portugal, la Thaïlande, le Vietnam et la Grèce.

Quelles sont les nouvelles destinations soleil auprès des Québécois?

Esprit d’aventure est spécialisé dans l’organisation de voyages personnalisés, sur mesure et en privé. Mais je dirais que le Panama, le Nicaragua, El Salvador, la Colombie et les Fidji sont en hausse. À noter que ces superbes destinations ont beaucoup plus à offrir que de belles plages.