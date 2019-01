Santorin et Mykonos sont probablement les îles grecques les plus populaires, ou du moins, celles qui font le plus rêver! Pas encore décidé sur laquelle vous irez passer vos vacances? Voici quelques points qui pourraient faire pencher la balance.

Santorin

Les dômes bleus

Avouez-le, c’est probablement pour voir le très populaire paysage de falaises abruptes truffées de jolies maisons blanches que vous avez décidé d’aller en Grèce. Santorin est l’endroit idéal pour les photographier, dont celles de Oia, qui sont les plus pittoresques. Il y a plusieurs décennies, les dômes bleus étaient réservés aux églises. Depuis, le duo bleu et blanc s’est répandu à tous les bâtiments. Mykonos, de son côté, est surtout réputée pour ses moulins.

Les ânes

En arrivant par bateau à Santorin, vous aurez le choix d’emprunter la route des ânes menant à Fira, la capitale de l’île, de monter à pied, en funiculaire ou en autobus. Il est possible de gravir ce chemin à dos d’âne (pour les plus aventureux, soyez avertis) ou d’admirer les animaux une fois qu’ils sont arrivés à destination (une meilleure idée!). Parfois, un petit troupeau se promène même dans les rues de Fira.

Les couchers de soleil

L’île de Santorin est réputée pour ses couchers de soleil dramatiques sur la caldeira. Certains disent que ce sont les plus beaux du monde. Un des meilleurs endroits pour regarder le soleil tomber est la promenade qui longe la falaise à Fira. À contempler tranquillement, un petit verre d’ouzo à la main…

Mykonos

Les plages

L’île de Mykonos est réputée pour ses plages toutes plus magnifiques les unes que les autres. Certaines se prêtent mieux à la baignade, comme la plage Kalafatis (d’où on voit l’île Romvi, affectueusement surnommée «les seins d’Aphrodite»), d’autres au surf (grâce aux grands vents des Cyclades) et d’autres au party. En effet, certains des DJ les plus populaires du monde viennent offrir des spectacles sur les plages de l’île grecque.

Les chats (et les pélicans)

Des chats sauvages, il y en a partout sur les îles des Cyclades. Une promenade dans Mykonos vous permettra d’en voir des dizaines! Les chats sont souvent nourris par des moines près des monastères et des églises. C’est l’endroit idéal si vous avez envie de cajoler ces petits félins! Et pour ce qui est des pélicans, certains jours, vous en verrez errer près de Chora. Ce sont de véritables mascottes sur l’île.

Les gens

Si vous avez envie d’être en contact avec des habitants de la place, de voir comment les gens vivent vraiment, c’est plutôt à Mykonos que vous pourrez avoir un sentiment de «vraie» vie grecque. Dès que vous vous éloignez un peu du centre de la ville, vous vous retrouvez parmi les petites maisons blanc et bleu où des femmes sont affairées à étendre leur linge, les hommes à déguster leur alcool anisé et les enfants à jouer avec les chats. Santorin est incroyablement plus touristique.