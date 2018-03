Dans sa pâtisserie, appelée Petit Lapin en hommage à son fils allergique, Viviane Nguyen a concocté des dizaines de petites douceurs exemptes de gluten et de plusieurs allergènes, comme les noix, les œufs, les produits laitiers et le soya. Elle livre ici le secret de ses délicieux beignets, parfaits pour le brunch de Pâques.

Ingrédients

12 beignets

BEIGNETS

260 g (1 ½ tasse) de mélange à la farine de riz

50 g (⅓ tasse) de farine de pois chiches

200 g (1 tasse) de sucre

1 ½ c. à café de levure chimique (poudre à pâte)

⅛ c. à café de bicarbonate de soude

½ c. à café de gomme de xanthane

80 ml (⅓ tasse) d’huile de canola

80 ml (⅓ tasse) de purée de pommes non sucrée

125 ml (½ tasse) de boisson de riz, chaude

2 c. à soupe d’extrait de vanille pur

GLAÇAGE À LA VANILLE

150 g (1 tasse) de sucre glace

1 c. à soupe de boisson de riz

1 c. à café d’extrait de vanille pur

Préparation

1. Dans un grand bol, à l’aide d’une spatule, mélanger tous les ingrédients secs.

2. Dans un autre bol, mélanger l’huile, la purée de pommes, la boisson de riz et la vanille. Ajouter aux ingrédients secs et mélanger délicatement 2 ou 3 minutes ou jusqu’à ce que la préparation soit lisse et homogène.

3. À l’aide d’une poche à pâtisserie munie d’une douille unie, répartir la préparation dans les cavités du moule. Cuire au four 10 minutes ou jusqu’à ce qu’un cure-dent planté dans un beignet en ressorte propre. Démouler en renversant les beignets sur un papier sulfurisé. Laisser tiédir.

Préparation du glaçage à la vanille

1. Dans un bol, à l’aide d’une spatule, mélanger tous les ingrédients.

2. Tremper une face de chaque beignet dans le glaçage à la vanille et laisser durcir quelques minutes avant de servir.

3. Les beignets glacés à la vanille se conservent jusqu’à une semaine dans un contenant hermétique, à température ambiante.



Les desserts de Petit Lapin

Viviane Nguyen

Les Éditions de l’Homme