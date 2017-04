SAINT-JEAN, T.-N.-L. — Tye McGinn a marqué à mi-chemin de la deuxième période de prolongation pour procurer la victoire au Crunch de Syracuse qui a eu le dessus 4-3 face aux IceCaps de Saint-Jean lors du deuxième match de la série, samedi soir.

La série est maintenant égale 1-1 entre les deux équipes.

Matt Taormina a récolté un but et deux mentions d’aide pour le Crunch. Slater Koekkoek et Cory Conacher ont également marqué.

Charles Hudon, Jacob de la Rose et Stefan Matteau, un but et une aide, ont alimenté l’attaque des IceCaps.

Mike McKenna a réalisé 38 arrêts pour le Crunch. Du côté des IceCaps, Charlie Lindgren a repoussé 46 rondelles.

Le troisième match de la série sera disputé mercredi, à Syracuse.