MILAN — Le défenseur Connor Murphy, des Coyotes de l’Arizona, a été nommé le capitaine des Américains en vue du championnat mondial de hockey.

Ses adjoints seront les attaquants Brock Nelson et Dylan Larkin, des Islanders de New York et des Red Wings de Detroit.

USA Hockey a procédé à ces annonces lundi.

Murphy est natif de l’Ohio, Nelson du Minnesota et Larkin du Michigan.

Murphy a representé son pays lors de 38 matches, un sommet dans la formation de 23 joueurs.

En 2016-17, Murphy a inscrit deux buts et 17 points avec les Coyotes, en 77 matches.

Nelson a obtenu 20 filets et 45 points avec les Islanders, tandis que Larkin a fourni 17 buts et 32 points avec les Red Wings.

Mardi soir, l’équipe américaine va disputer un match préparatoire contre l’Italie, à Milan.

Les Américains vont ensuite se rendre à Cologne pour y affronter les Allemands en lever de rideau du tournoi, vendredi.

Les autres matches de vendredi seront Canada – République tchèque, Suède – Russie et Finlande – Bélarus.