CHICAGO — Les Flyers de Philadelphie et les Blues de St. Louis ont alimenté le spectacle, vendredi soir, lors de la séance de repêchage de la LNH.

Les Flyers ont échangé l’attaquant Brayden Schenn aux Blues en retour de l’attaquant Jori Lehtera, la 27e sélection à ce repêchage et un choix conditionnel en 2018.

Schenn, qui est âgé de 25 ans, a disputé les six dernières saisons dans l’uniforme des Flyers. L’année dernière, il a amassé 25 buts et 55 points en 79 parties. Il doit encore écouler trois années de contrat, à une moyenne de 5,125 millions $US.

En ce qui concerne Lehtera, il s’est amené dans la LNH en 2014-15, après un séjour de quatre saisons dans la Ligue continentale, en Russie. En 2016-17, il a obtenu sept buts et 22 points en 64 matchs avec les Blues, sa troisième avec l’équipe. Il lui reste deux autres années de contrat, à une moyenne de 4,7 millions $US.