SAINT-LOUIS — Les Blues de St. Louis ont conclu une prolongation de contrat d’un an d’une valeur de 800 000 $US avec l’attaquant Magnus Paajarvi, a annoncé jeudi après-midi le président des opérations hockey et directeur général de l’équipe Doug Armstrong.

Paajarvi, qui est âgé de 26 ans, a partagé la dernière saison entre les Blues et leur club-école de la Ligue américaine de hockey (AHL), les Wolves de Chicago.

Le hockeyeur de six pieds, trois pouces et 200 livres a marqué huit buts et amassé cinq mentions d’aide en 32 matchs avec les Blues la saison dernière, en plus d’avoir écopé six minutes de pénalité. Pajaarvi a aussi récolté un but et deux passes en huit matchs éliminatoires.

Le joueur originaire de Norrkoping, en Suède, totalise 43 buts et 50 mentions d’aide en 308 matchs réguliers en carrière avec les Oilers d’Edmonton et les Blues. Il a été acquis des Oilers par l’entremise d’une transaction le 10 juillet 2013.