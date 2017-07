LONDRES — Le Canadien Milos Raonic a atteint les quarts de finale au tournoi de Wimbledon après avoir pris la mesure de l’Allemand Alexander Zverev 4-6, 7-5, 4-6, 7-5, 6-1, lundi.

Raonic, la sixième tête de série au All England Club, a éprouvé de la difficulté contre l’étoile montante du tennis allemand, tirant même de l’arrière deux sets à un à un certain moment.

Le représentant de l’unifolié a toutefois connu un regain de vie après avoir gagné le quatrième set, et il a carrément dominé le cinquième.

Il a servi à zéro au dernier jeu, profitant de sa première balle de match — son 23e as — pour sceller l’issue de la rencontre.

Raonic, qui fut finaliste l’an dernier à Wimbledon, affrontera Roger Federer en quarts de finale. Federer a atteint ce stade-ci de la compétition après avoir pris la mesure du Bulgare Grigor Dimitrov 6-4, 6-2, 6-4. En carrière à Wimbledon, Raonic et Federer ont une fiche de 1-1 en duels.

Federer l’avait emporté en demi-finales en 2014, avant de plier l’échine devant le Canadien en demi-finales en 2016. Le Suisse, troisième tête de série, tente de remporter le titre à Wimbledon pour la huitième fois de sa carrière.

En double mixte, le Torontois Daniel Nestor et sa partenaire slovène Andreja Klepac ont disposé de l’Indien Purav Raja et de la Japonaise Eri Hozumi 6-2, 7-5. Nestor et Klepac affronteront au troisième tour l’Allemand Andre Begemann et l’Américaine Nicole Melichar.