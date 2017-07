MIRABEL, Qc — L’Américain Jared Dalga a remis une carte de 66 (moins-6) pour remporter les honneurs de la qualification finale de l’Omnium Placements Mackenzie, lundi, un coup devant le Montréalais d’adoption Beon Yeong Lee et l’Ontarien Brian Churchill-Smith.

L’Omnium Placements Mackenzie s’amorcera jeudi sur les allées du parcours 2 du Club de golf Les Quatre Domaines et offrira une bourse totale de 175 000 $ canadiens, dont 31 500 $ seront remis au gagnant. Il s’agit d’un événement international de Circuit Canada Pro Tour.

Dalga a joué 30 lors du deuxième neuf et il a réussi un aigle et cinq oiselets en plus de commettre un boguey. Yeong Lee (67) a pour sa part réussi un oiselet aux 3e, 5e, 15e, 16e et 17e trous.

L’Ontarien Mitch Sutton et les Américains David Sanders, Peter Ruymann, Charlie Kern et Michael Kartrude ont tous bouclé le parcours en 68 coups.

Christophe Bélair s’est quant à lui emparé de la neuvième et dernière place disponible lors d’une prolongation impliquant 11 golfeurs.

L’Américain Otto Black avait précédemment accédé au tableau principal de l’Omnium Placements Mackenzie en ramenant une carte de 65 lors de la première qualification, disputée en Ontario.

Les dix golfeurs issus des deux parcours de qualification s’ajoutent aux 17 joueurs ayant déjà obtenu un laissez-passer. Pas moins de 156 joueurs, provenant d’une vingtaine de pays, se disputeront la victoire.

Dave Lévesque, Sonny Michaud, Marc-Étienne Bussières, Jean-Philip Cornellier, Pierre-Alexandre Bédard, Tim Alarie, Vincent Blanchette ainsi que Hugo Bernard, champion amateur canadien et membre d’Équipe Canada, ont également tous reçu des invitations.