C’est samedi à Paradise, au Nevada, qu’aura lieu le combat tant attendu entre Floyd Mayweather Jr, 11 fois champion du monde dans 5 catégories différentes de boxe, et l’actuel champion des poids légers du Ultimate Fighting Championship (UFC), Conor McGregor. Métro s’est penché sur ce que plusieurs appellent la «Money Fight».

Malgré ses succès dans les arts martiaux mixtes, l’Irlandais Conor McGregor, qui est âgé de 29 ans, a toujours été intéressé par la boxe. C’est lui qui est arrivé avec l’idée de faire un combat avec Floyd Mayweather Jr, qui est considéré comme un des plus grands boxeurs de tous les temps. Ce n’était qu’une rumeur jusqu’en janvier dernier, quand les deux clans ont annoncé qu’ils entraient dans une «phase exploratoire» de négociations en vue d’un combat.

En mars, Mayweather a pressé McGregor de signer et de faire de ce match une réalité, lui disant d’arrêter de se cacher derrière un écran de fumée. Le boxeur de 40 ans a ajouté que seul un combat contre McGregor le tirerait de sa retraite. C’est en mai que l’Irlandais a accepté tous les termes de Mayweather et signé le contrat.

Bien que les deux athlètes aient signé une entente de confidentialité sur leurs revenus, on s’attend à ce que le boxeur américain reçoive 100 M$US pour ce combat, mais

il pourrait encaisser jusqu’à 400 M$US suivant les revenus que générera le combat. McGregor, de son côté, empocherait quelque 75 M$US.

Les revenus de télévision à la carte de ce combat pourraient dépasser les 5 M$US, soit davantage que le «combat du siècle» qui a mis aux prises Mayweather et le boxeur philippin Manny Pacquiao en 2015.

Des billets à fort prix

La «Money Fight» engrangera d’importantes recettes grâce à la vente de quelque 20 000 billets.

• Les billets les moins chers ont été vendus 1 900 $US pièce.

• Pour un billet près du ring, il faut débourser au moins 5 000 $US, et des billets «platine» sont en vente à 14 900 $US.

• Pour ceux qui n’ont pas de tels moyens, il en coûtera environ 100 $US pour voir le combat en haute définition à la télévision.

Floyd Mayweather Jr

Surnoms : Pretty Boy,Money, TBE (The Best Ever)

Nationalité : Américaine

Âge : 40 ans

Taille : 173 cm

Portée : 183 cm

Posture : Orthodoxe

Activités en dehors de la boxe : Acteur

Comment est-il devenu boxeur? Il a suivi les conseils de sa grand-mère, qui lui a dit de continuer à boxer plutôt que de se chercher un travail.

Nombre de combats : 49

Victoires : 49

Victoires par Knock Out : 26

Défaite : 0

Nulle : 0

Conor McGregor

Surnoms : (The) Notorious, Mystic Mac

Nationalité : Irlandaise

Âge : 29

Taille : 175 cm

Portée : 188 cm

Posture : Inconnue

Activités en dehors de l’UFC : Défenseur des droits des gais

Comment est-il devenu combattant de l’UFC : À 18 ans, il a commencé à s’entraîner avec le futur combattant Tom Egan.

Nombre de combats (arts martiaux mixtes) : 24

Victoires : 21

Type de Victoires :

Knock-out : 18

Soumission : 1

Décision : 2

Défaites : 3 (soumissions)