MONTRÉAL — Le Canadien de Montréal a annoncé le rappel du gardien Zachary Fucale de son club-école du Rocket de Laval de la Ligue américaine.

Fucale avait été cédé au Rocket dimanche, à la veille du début du camp d’entraînement de l’équipe.

Âgé de 22 ans, Fucale a participé à un match préparatoire depuis que le camp d’entraînement du Canadien s’est mis en marche. Dans une défaite de 3-2 face aux Bruins de Boston, le 18 septembre au Centre Vidéotron, Fucale a accordé un but, le filet victorieux, sur 13 tirs, en 28 minutes de jeu.

Le rappel de Fucale est devenu nécessaire à la suite de la blessure au bas du corps de Charlie Lindgren, survenue pendant qu’il s’échauffait en prévision du match de lundi, à Toronto, contre les Maple Leafs.

En congé mardi, le Canadien n’a pas donné de mise à jour au sujet de Lindgren ni des autres blessés, soit des attaquants Jonathan Drouin, Andrew Shaw et du défenseur David Schlemko.

Le Canadien croisera de nouveau le fer avec les Maple Leafs, mercredi soir, au Centre Vidéotron. Il tentera de signer une première victoire après cinq revers consécutifs.

La direction de l’équipe a confirmé que le gardien Carey Price et le défenseur Shea Weber et les attaquants Max Pacioretty et Brendan Gallagher feront le voyage dans la Vieille capitale. Drouin demeure un cas incertain.

Le Tricolore complétera son calendrier préparatoire au Centre Bell en accueillant les Panthers de la Floride et les Sénateurs d’Ottawa, vendredi et samedi.