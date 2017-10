SUNRISE, Fla. — Roberto Luongo a rejoint Curtis Joseph au quatrième rang de l’histoire pour les victoires, jeudi, résultat du gain de 5-2 des Panthers de la Floride, aux dépens des Blues de St. Louis.

Le Montréalais de 38 ans a ainsi atteint 454 victoires en carrière. Lui et Joseph ne sont devancés que par Martin Brodeur (691), Patrick Roy (551) et Ed Belfour (484).

Luongo a bloqué 37 tirs, incluant 15 en deuxième période.

Nick Bjugstad, Aaron Ekblad et Jared McCann ont tous récolté un but et une passe.

Vincent Trocheck a marqué en échappée, en désavantage numérique.

Ian McCoshen a obtenu son premier but dans la LNH avec un tir des poignets, en provenance d’un peu plus haut que le cercle droit. Il a égalé le score au début de la deuxième période.

Paul Stastny et Vince Dunn ont été les buteurs des Blues, qui avaient remporté leurs quatre premiers matches de la saison.

Auteur de deux filets et quatre passes cette saison, Stastny a récolté au moins un point à chaque match.

Dunn a inscrit son premier filet dans le circuit Bettman avec un tir des poignets du coeur de la zone adverse, en fin de troisième période.

Jake Allen a fait 33 arrêts dans une cause perdante.

Les Blues vont rejouer à Tampa samedi. Les Panthers seront en action à Pittsburgh le même soir.