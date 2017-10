MONTRÉAL — Les yeux seront tournés vers Lewis Hamilton et Sebastian Vettel ce week-end au Grand Prix des États-Unis puisque la lutte au championnat des pilotes de Formule 1 pourrait y connaître son dénouement, mais derrière une autre bataille se dessine. Et elle implique le Québécois Lance Stroll.

Avec quatre courses à négocier cette saison, le pilote recrue originaire de Mont-Tremblant occupe présentement le 12e échelon du classement des pilotes avec une récolte de 32 points.

Il n’est qu’à deux points de son coéquipier chez Williams Felipe Massa et du pilote Renault Nico Hulkenberg, détenteurs respectivement des 10e et 11e rangs à 34 points. Stroll enverrait un message fort à son patron Paddy Lowe en terminant la saison devant son expérimenté coéquipier brésilien, dans le top-10, bien qu’il assure ne pas trop y songer.

«C’est sûr que je veux gagner le plus de places possible au classement, mais si je finis 10e, 11e, 12e ou 13e au classement, alors ce sera ça, a-t-il déclaré lors d’une rencontre avec les médias jeudi, à la veille des essais libres. Je dois toutefois y aller course par course, tour par tour, et je verrai où ça me mènera.»

Stroll espère rebondir après avoir été contraint à l’abandon il y a deux semaines au Grand Prix du Japon, à la suite d’une crevaison. Le jeune homme, qui n’est âgé que de 18 ans, voit plutôt d’un bon oeil la course du week-end qui sera présentée sur le circuit des Amériques — reconnu pour favoriser les voitures dotées d’un moteur puissant.

«Nous avons été compétitifs ces derniers temps, et même à Suzuka, ce qui a été une véritable surprise pour nous, a admis Stroll, qui a déjà participé à des essais privés à Austin, au Texas. Nous avions un bon rythme à Suzuka, et Felipe (Massa) l’a démontré en participant à Q3 et en terminant 10e.

«Ici, je trouve la piste formidable, a-t-il poursuivi. Ça devrait être amusant, car le circuit est doté de longues lignes droites ainsi que de freinages très appuyés, ce qui convient particulièrement à notre voiture actuelle. J’ai hâte de voir comment le week-end se déroulera.»